Covid-19. Médicos pedem reforço da resposta em saúde pública antes do desconfinamento

A meta está traçada e só deve ser atingida no final de março: "Menos de 242 doentes internados em medicina intensiva com covid-19, pelo menos 285 camas dedicadas a doentes covid-19 e a possibilidade de conseguirmos manter uma atividade normal não-covid-19 com 629 camas. São estes números que vão constituir para nós, na medicina intensiva, o novo normal", apontou esta segunda-feira João Gouveia, coordenador da resposta em medicina intensiva, na reunião no Infarmed.

Só quando se chegar a esse patamar se deve falar em desconfinamento. Mas antes disso, é preciso definir estratégias para garantir que quando o país reabrir, o número de novos casos não volta a disparar.

Para o diretor do serviço de medicina intensiva do Hospital de São João, no Porto, o foco deve ser "constituir uma resposta de saúde pública que seja robusta, que permita detetar o aumento dos casos logo no início desse crescimento e que permita até estratégias de prevenção desse crescimento", o que segundo José Artur Paiva deve passar por um reforço da testagem, um mais rápido rastreio de contactos e por acelerar a vacinação.