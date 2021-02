Região Norte tem 50 centros de vacinação a funcionar

A região Norte conta neste momento com 50 centros de vacinação que vão recebendo utentes consoante as vacinas disponíveis. De acordo com a ARS do Norte está prevista a chegada de mais 80 mil doses durante esta semana.

Hoje foi a vez dos utentes da Maia com mais de 80 anos a receber a vacina contra a covid-19, na Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.

O norte começou com 7 centros de vacinação, agora estão a funcionar 50 em toda a região. Os utentes vão sendo chamados ao ritmo da chegada das vacinas.

De acordo com a Administração Regional de Saúde do Norte estão a caminho mais 80 mil doses que devem chegar ainda esta semana. Nas contas feitas pela ARS, desde o arranque da vacinação, a 27 dezembro, foram administradas no norte do país 130 mil vacinas contra a Covid-19.