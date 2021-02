Governo não exclui novos voos para repatriamento de portugueses 

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que não houve qualquer atraso por parte do Governo português no repatriamento de cidadãos portugueses do Brasil para Portugal.

Augusto Santos Silva não exclui a realização de mais voos, além do que está agendado para o próximo sábado.

O voo da TAP de repatriamento de portugueses no Brasil ou cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, afetados pela suspensão dos voos, vai realizar-se no próximo no dia 27, anunciou na sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para utilizarem este voo serão contactados pela TAP os passageiros que, sendo portugueses ou cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, foram afetados pela suspensão dos voos e manifestaram, junto dos postos consulares portugueses no Brasil, a necessidade de regresso imediato a território nacional, por razões humanitárias.