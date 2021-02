Mais 33 mortes e 1.071 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 33 mortes e 1.071 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.876 mortes e 803.844 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 70.255 casos, menos 1.782 em relação a ontem.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.180 doentes, menos 224 do que ontem. Destes, 492 estão nos cuidados intensivos, menos 30 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 48.490 contactos, menos 4.676 relativamente ao dia anterior.

Os dados deste sábado revelam ainda que mais 2.820 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 717.313 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

► Há 27 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

O Governo vai apresentar o plano de desconfinamento daqui a cerca de duas semanas. António Costa diz que ainda não é o momento para reduzir restrições.

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que "este, infelizmente, não é ainda o tempo do desconfinamento", motivo pelo qual o Governo aprovou o decreto regulamentar do estado de emergência, que se iniciará na terça-feira e se estenderá até 16 de março, sem qualquer alteração.

"O Conselho de Ministros, como era expectável, aprovou sem qualquer alteração a renovação do decreto lei que há 15 dias atrás tinha aprovado", referiu o primeiro-ministro, numa declaração desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa.

"Este, infelizmente, não é ainda o tempo do desconfinamento", justificou, explicando que o outro motivo para esta manutenção das medidas em vigor é o facto de estas estarem a produzir os efeitos desejados de controlo da pandemia de covid-19.

Ainda sem data para reabrir o comércio e a restauração, as associações do setor estão preocupadas com o futuro. Defendem que alguns negócios já deviam ter as portas abertas e pedem para ser dos primeiros a desconfinar.

Ontem, o primeiro-ministro disse que ainda não é tempo para relaxar mas reconheceu o custo muito alto das medidas. E um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal é revelador disso mesmo. Mais de 60% das empresas estão com quebras na faturação e, para a maioria, o volume de negócios está num nível igual ao do primeiro confinamento.

A realidade é mais preocupante entre as microempresas, já que apenas 48% dizem ter capacidade para sobreviver mais seis meses nestas condições.

Pandemia matou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.518.080 pessoas em todo o mundo, desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) registou o início da doença, no final de dezembro de 2019, segundo a informação recolhida hoje pela agência noticiosa AFP.

Mais de 113.374.410 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 69.506.100 já são considerados curados.

Os números são baseados em relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem revisões posteriores.

Na sexta-feira, 9.676 novas mortes e 421.848 novos casos foram registados em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos (2.046), Brasil (1.337) e México (782).

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

