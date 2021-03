Bruxelas vai avançar com proposta de passaporte digital de vacinação

A Comissão Europeia vai avançar este mês com uma proposta legislativa para criar um passaporte digital de vacinação. O tema está também em cima das reuniões desta segunda-feira dos ministros responsáveis pelo turismo e saúde.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no Twitter que, ainda este mês, Bruxelas vai avançar com uma proposta legislativa de forma a facilitar as viagens em trabalho e turismo dos europeus.

O passaporte digital de vacinação poderá não só atestar que uma pessoa foi vacinada, mas também que fez um teste que deu negativo, ou ainda que já teve a doença e ficou imune.

Numa altura em que nem todos podem ainda ser vacinados, a comissão terá de encontrar soluções para evitar a discriminação.