Covid-19. Com o número de casos de novo a aumentar, OMS pede prevenção

Os números de novos casos de covid-19, a nível mundial, voltaram a subir na semana passada, depois de sete semanas seguidas a diminuir.

A Organização Mundial de Saúde avisa que os países têm de prosseguir com as medidas de prevenção do contágio, uma vez que a vacinação ainda não é suficiente para proteger a população.

Esta segunda-feira, uma nova vacina, da Johnson & Johnson, começou a circular pelos Estados Unidos.

Com um terço da população inoculado com pelo menos uma dose, no Reino Unido, as autoridades fazem um apelo público depois de identificados seis casos com variante brasileira.

Fechados desde novembro, os cabeleireiros em zonas abaixo dos 35 casos por 100 mil habitantes passaram a poder abrir portas na Alemanha a partir desta segunda-feira. Esta quarta-feira, é conhecida totalidade do plano de desconfinamento alemão.

A capital da Noruega apertou medidas e a Finlândia, um dos casos de sucesso das anteriores vagas, declarou o estado de emergencia.

Em África, o Gana e a Costa do Marfim começaram a vacinação, apoiados pelo programa da Covax, das Nações Unidas.

