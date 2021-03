Centenas protestam em Brasília contra restrições impostas 

No Brasil, o aumento de casos covid-19 levou o Governo do Distrito Federal a impor novas restrições. Com o comércio, restaurantes, bares e escolas encerrados, em Brasília centenas saíram às ruas para exigir a reabertura das atividades e dos serviços.

As imagens dos protestos foram partilhadas nas redes sociais do presidente brasileiro, que tem criticado as medidas adotadas por muitos governadores e que até já ameaçou cortar as ajudas federais aos Estados que recorram ao confinamento.

A politização da pandemia é apontada como um dos principais entraves ao combate da doença no Brasil onde 13 dos 27 estados estão à beira do colapso, com várias unidades de cuidados intensivos a atingir a capacidade máxima e vários percalços na campanha de vacinação.