Covid-19. Comissão Europeia apresenta a proposta para o passaporte de vacinação este mês

A Comissão Europeia vai avançar ainda este mês com uma proposta para criar um Passe Digital covid-19. O objetivo é facilitar a circulação entre estados-membros, seja em trabalho ou turismo.

A presidente da Comissão Europeia foi à rede social twitter defender a criação de um Passe Verde Digital. O documento pode atestar que uma pessoa foi vacinada, que fez um teste à covid-19 que deu negativo ou ainda que já teve a doença e ficou imune.

No entanto, ainda são muitas as questões em aberto sobre como pode funcionar e nem todos os países estão de acordo. Bruxelas pede paciência e mais duas semanas para afinar uma proposta legislativa. O objetivo é apresentá-la a 17 de março, para que o sistema esteja a funcionar no verão.