Marta Temido diz que certificado de vacinação é “utensílio” para retomar normalidade

A Ministra da Saúde diz que um dos objetivos do certificado de vacinação é permitir o regresso à normalidade “nas melhores condições”.

No final do encontro entre os ministros da Saúde da União Europeia, Marta Temido esclarece que este documento conterá informações sobre a toma da vacina contra a covid-19, resultados de testes que tenham sido feitos e informação sobre se a pessoa já esteve ou não infetada.

“Este instrumento é mais um utensílio que nos permite enfrentar um mundo onde a covid-19 circula e onde queremos retomar a normalidade nas melhores condições”.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no Twitter que, ainda este mês, Bruxelas vai avançar com uma proposta legislativa de forma a facilitar as viagens em trabalho e turismo dos europeus.