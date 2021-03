Um ano depois do primeiro caso de covid-19 em Portugal, Marcelo pede melhor capacidade de planear

No dia em que passa um ano do primeiro caso de covid-19 em Portugal, Marcelo deixa uma reflexão, por escrito, na página da Presidência. O Presidente da República quer acreditar que o país aprendeu com um ano de pandemia.

Para Marcelo é preciso melhorar no planeamento e reagir de forma mais rápida:

"O país foi-se ajustando à pandemia. (...) Umas vezes foi proativo. Outras, infelizmente, reagiu tarde".

Aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde deixa o elogio "pela forma meritória como se organizaram", sendo um dos bens maiores que o país dispõe.

Mesmo com este tempo passado, o Presidente reconhece que as incertezas sobre a evolução da pandemia são muitas. As falhas na entrega de vacinas, as novas estirpes, o cansaço e a necessidade de retomar a atividade no país podem comprometer os esforços e é, por isso, que apela a que todos reafirmem, neste momento, o compromisso no combate à pandemia.