Covid-19. Alemanha e Bélgica estendem administração da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos

A vacina da AstraZeneca vai ser utilizada na Alemanha e na Bélgica para inocular idosos com mais de 65 anos. Segundo a agência alemã de vacinação, os estudos muito recentes sobre a eficácia da vacina foram decisivos na tomada da decisão.

Há dois dias, o Governo francês autorizou o administração da vacina contra a covid-19 produzida pela AstraZeneca em pessoas de 65 a 75 anos e que tenham doenças crónicas. Agora, a Bélgica vai seguir o mesmo caminho e aplicar esta vacina a maiores de 55 anos. Também a Alemanha estendeu a administração deste fármaco aos mais idosos.

A explicação foi dada pela própria chanceler alemã: Angela Merkel citou estudos médicos britânicos que mostram eficácia significativa em pessoas mais velhas. Para além disso, a governante aceitou ainda um levantamento progressivo das restrições contra a pandemia.

Ao fim de nove horas de negociações difíceis, a chanceler e os dirigentes dos estados-regiões da Alemanha chegaram a um acordo sobre o calendário de levantamento parcial das restrições existentes. Merkel fala numa reabertura com cautelas e acredita numa primavera de 2021 diferente da do ano passado.

Apesar de começarem a reabrir lojas de bens não-essenciais – com um número de clientes reduzidos e por marcação – o controverso recolher obrigatório noturno irá permanecer em vigor até 15 de março.

Na Grécia, as novas medidas vão no sentido oposto: Atenas reforçou as restrições à mobilidade e estendeu o bloqueio em mais áreas do país, para conter a propagação da pandemia. Um aumento de novas infeções está a pressionar o sistema de saúde.

Para evitar aglomerados de pessoas, foram proibidas as viagens de carro para outros distritos para a prática de exercício ao ar livre. Também as compras em supermercados foram restringidas a um raio de dois quilómetros a partir da residência.