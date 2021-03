Presidente da Liga de clubes com esperança no regresso dos adeptos aos estádios "em breve"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) manifestou esta terça-feira esperança de que o regresso dos adeptos aos estádios esteja para "breve", no dia em que se assinala um ano desde o último encontro sem restrições.

"Um ano se passou desde o Leixões-Farense, o último jogo das competições profissionais em que as bancadas tiveram a cor e alegria dos adeptos, sem restrições. Não desistiremos de vocês. Aguardamos pelo dia - esperamos que em breve - para que voltem em força aos estádios", escreveu Pedro Proença na rede social Twitter.

Restrições nos estádios

O Leixões-Farense, da II Liga da época passada, realizado em 9 de março de 2020, foi a última partida das ligas profissionais a disputar-se com público nas bancadas e sem as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Três dias depois, em 12 de março, os jogos das I e II ligas foram suspensos face à crise mundial de saúde pública, tendo sido retomados em junho de 2020, à porta fechada.

Desde então, em jogos do principal escalão, apenas Santa Clara, Tondela e Farense tiveram direito a receber público nos seus estádios já no decorrer da presente temporada, ainda que de forma restritiva.

Em outubro do ano passado, os açorianos contaram com alguns adeptos no Estádio de São Miguel nas receções a Gil Vicente e Sporting, o mesmo sucedendo no encontro com o Paços de Ferreira, em fevereiro deste ano.

Os jogos Tondela-Portimonense e Farense-Rio Ave, ambos em outubro de 2020, foram os outros jogos que tiveram público nas bancadas.

A mesma situação ocorreu no estrangeiro e nas principais ligas europeias, embora Inglaterra, Alemanha e França tenham avançado para a reabertura dos estádios no final do ano passado, de forma muito restritiva, situação que durou pouco tempo devido à nova vaga da covid-19, que voltou a 'fechar' a Europa e grande parte do mundo em janeiro.

Estádios vazios e eventos adiados. As imagens do desporto em 2020

A pandemia de covid-19 marcou o ano no desporto. Estádios sem públicos, eventos adiados e que tiveram de mudar de país ou as mortes de desportistas, Estes foram os momentos desportivos que marcaram o ano de 2020.

