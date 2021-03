Desconfinamento. BE considera que escolas até ao 1.º ciclo deviam reabrir já

O Bloco de Esquerda defende um desconfinamento faseado. No entanto, a coordenadora do partido, Catarina Martins, considera que as creches, jardins de infância e escolas até ao primeiro ciclo deviam reabrir já.

Ao que a SIC apurou, as creches e os estabelecimentos do pré-escolar vão reabrir na próxima terça-feira. Será também possível a venda ao postigo.

Há assim um ligeiríssimo alívio de restrições, sendo que está ainda a ser ponderada a abertura de livrarias e cabeleireiros, também a partir de terça-feira, com eventual limitação de horários e diferenciação aos fins de semana.

Quanto aos restaurantes, não deverão abrir antes de maio.