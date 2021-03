Partidos preocupados com cansaço das restrições e tempo do desconfinamento

Quase todos os partidos mostraram-se preocupados com o cansaço das restrições e o tempo que o desconfinamento vai demorar.

O CDS e Iniciativa Liberal pediram a reabertura das escolas, enquanto os partidos mais à esquerda pediram um plano curto e claro para que todos entendem os vários passos. Já o Chega queria um desconfinamento mais rápido, feito em duas fases.

O Presidente da República está esta quarta-feira a ouvir os nove partidos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência, e o Governo também está a contactar as diversas forças políticas, assim como os centrais sindicais e confederações patronais sobre o desconfinamento.