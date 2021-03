Plano de desconfinamento em Portugal. O que já se sabe

O Governo está a ultimar o plano de reabertura do país, que vai ser anunciado esta quinta-feira. Tem recolhido o contributo de partidos, patrões e sindicatos que pedem cuidado, mas também rapidez no desconfinamento.

Na terça-feira, o primeiro-ministro recebeu os partidos políticos em São Bento, à porta fechada. Esta quarta-feira, os encontros continuam.

Desconfinamento poderá começar na 2.ª feira. Escolas no topo das prioridades

Para já, ainda não há datas nem certezas sobre o que reabre e quando reabre. Mas sabe-se que o que vai abrir primeiro será o que os especialistas colocaram como prioridade na reunião no Infarmed.

O plano de desconfinamento deverá começar pelas escolas, primeiro com as creches e pré-escolar, numa reabertura que deverá ser acompanhada por testes em massa e pela vacinação dos professores contra a covid-19.

Esta quarta-feira, o deputado e líder do Chega, André Ventura, que esteve reunido com o Governo, avançou algumas informações que poderão ser anunciadas esta quinta-feira, como explica, no vídeo abaixo, o jornalista da SIC Hugo Maduro.

Segundo André Ventura, o Governo prepara-se para iniciar a primeira fase do plano de desconfinamento já na próxima segunda-feira, com a reabertura de creches e pré-escolar.

Em cima da mesa, estará também a reabertura do pequeno comércio, com as vendas ao postigo.

O presidente do Chega considerou "muito limitado" o plano de desconfinamento e defende que tem fases a mais.

"Será uma espécie de um desconfinamento ainda muito limitado face àquilo que alguns partidos quereriam e que alguns especialistas admitiriam. Ao Presidente demos conta da nossa crítica a este plano, que também fizemos ver ao Governo, cara-a-cara", disse André Ventura, em declarações no Parlamento.

O deputado único da extrema-direita parlamentar condenou ainda o facto de o plano do executivo do PS, com "múltiplas fases, daqui até maio, vai confundir as pessoas, sem saberem o que abre e não abre, onde podem circular e onde não podem", adiantando que Marcelo Rebelo de Sousa "compreendeu isso".

"É consensual entre todos, partidos, Presidente e Governo que o estado de emergência está a ser banalizado. Há aqui o risco de uma repetição sistemática desta figura tão excecional. É possível que o Governo venha a dar entrada [na Assembleia da República] com um diploma próprio para regular, possibilitar restrições, fora do estado de emergência", acrescentou.

Ventura exemplificou as possibilidades em cima da mesa do Executivo minoritário: lei de emergência sanitária, alterações ao estado de alerta ou de calamidade ou mesmo à Lei de Bases da Saúde.

O líder do partido populista mostrou-se também de acordo com diferentes níveis de desconfinamento por regiões, mas "com rapidez, clareza e objetividade", por exemplo "entre interior e áreas metropolitanas".

Segundo Ventura, o decreto presidencial sobre o estado de emergência, a ser votado quinta-feira no Parlamento, será igual ao que está em vigor, mas as medidas do Governo liderado por António Costa deverão excluir o dever geral de recolhimento, passando a vigorar um recolher obrigatório, diferenciado ao fim de semana.



Cabeleireiros e restaurantes deverão continuar fechados

Cabeleireiros e estabelecimentos semelhantes deverão continuar encerrados, assim como os restaurantes.

O Conselho de Ministros realiza-se esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A SIC sabe que os membros do Governo já receberam as fundamentações científicas, apresentadas no Infarmed, para terem como base para as medidas que vão ter de aprovar.