Lula da Silva: "Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente, tome a vacina"

A propósito do combate à covid-19, Lula da Silva pediu ao povo brasileiro para não seguir uma decisão "imbecil" do Presidente, Jair Bolsonaro, ou do ministro da Saúde.

"Vou tomar a minha vacina, não importa de que país. E quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República ou do ministro da Saúde", criticou Lula da Silva.

O ex-Presidente do Brasil falou esta quarta-feira aos jornalistas, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, São Paulo, na presença de figuras políticas como Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, que perdeu a eleição presidencial para Jair Bolsonaro, em 2018, e Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.

Condenações anuladas

O Supremo Tribunal Federal brasileiro anulou todas as condenações de Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas com a operação Lava Jato.

Os processos serão remetidos para a justiça do Distrito Federal, que vai reavaliar os casos e pode receber novamente as denúncias e reiniciar os processos anulados.

Com a decisão, Lula da Silva voltou a ser elegível e recuperou seus direitos políticos.