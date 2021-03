Desconfinamento. Escolas dizem estar preparadas para o regresso dos alunos

O desconfinamento começa na segunda-feira com o regresso dos alunos mais novos às escolas.

O Governo avançou com um plano faseado que começa a 15 de março, com as creches, pré-escolar e 1.º ciclo, e termina a 19 de abril, com o ensino presencial no secundário e no superior. A 5 de abril, é a vez de os alunos do 2.º e 3.º ciclo regressarem às escolas.

O calendário agora definido poderá ser ajustado se a pandemia de covid-19 o exigir.

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou esta quinta-feira que o programa de testagem nas escolas acompanhará a reabertura dos diferentes níveis de ensino, de forma a detetar eventuais casos de covid-19 "no momento".