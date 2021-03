Plano de desconfinamento. Marcelo avisa que pode ser preciso corrigir o rumo 

O Presidente da República alerta que o país deve estar preparado "para ir corrigindo o rumo", agora que se prepara para "experimentar" o plano de desconfinamento do Governo.

Em Madrid, onde foi recebido pelo rei de Espanha, horas depois de uma visita ao Vaticano, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que é muito provável que o estado de emergência seja renovado a partir de 1 de abril, para cobrir o período da Páscoa.

Já este sábado, de regresso a Lisboa, o chefe de Estado assinou o decreto do Governo que aprova o plano de desconfinamento e as medidas de execução do estado de emergência, que vigora até ao final do mês.