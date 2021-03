Covid-19. Circulação entre concelhos estará proibida durante toda a semana da Páscoa

As restrições à circulação começam no dia 26 de março e estendem-se até 5 de abril, dia de Páscoa.

Apesar das restrições aliviarem a partir de segunda-feira, votam a apertar na semana Santa, mantendo-se também o dever de recolhimento obrigatório. objetivo é que a semana Santa não se possa transformar num foco de contágios.

Quem alimentava a esperança de aproveitar a época pascal para compensar as perdas do confinamento, viu goradas as expetativas. E mesmo aqueles que apenas se dedicam a vender para fora, têm na proibição de movimentos entre concelhos, um obstáculo difícil de ultrapassar.

No entanto o programa da semana Santa será com a presença de fiéis, dentro das regras sanitárias, ainda que sem procissões e momentos como as visitas a casa do Compasso Pascal.

15 de março, 5 de abril, 19 de abril e 3 de maio: as quatro fases do desconfinamento em Portugal, setor a setor.