Vacinação indevida na Guarda. Marido da vice-presidente da Assembleia da República foi vacinado

O marido de Edite Estrela, vice-presidente da Assembleia da República e responsável pela vacinação em São Bento, foi vacinado contra a covid-19, em Vila Nova de Foz-Côa, fora dos grupos prioritários.

O ex-deputado Rui Vieira recebeu as duas doses da vacina entre janeiro e fevereiro no centro de saúde, tal como o filho de dois médicos da unidade, então com 29 anos.

A Unidade Local de Saúde garante que vai levar estes e outros casos às últimas consequências.