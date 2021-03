Santuário de Fátima retoma celebrações com presença de peregrinos

O Santuário manteve-se aberto durante todo o confinamento, mas as celebrações tinham que ser acompanhadas à distância.

Às 07:30 desta segunda-feira foi celebrada a primeira missa com a presença de fiéis. E o mesmo passa a acontecer agora seis vezes por dia na Basílica da Santíssima Trindade e na Capelinha das Aparições, onde também volta a acontecer a oração do terço.

Na reabertura, o Santuário mantém as regras já em vigor desde o primeiro desconfinamento com o reforço do apelo à responsabilidade dos peregrinos.