Covid-19. Suécia e Letónia suspendem toma da vacina da AstraZeneca

Mais dois países suspenderam a vacina da AstraZeneca contra a covid-19. Suécia e Letónia são os mais recentes em mais de uma dezena de países só na Europa a interromper a toma desta vacina.

Estocolmo começou por não recomendar a toma desta vacina a pessoas com mais de 65 anos, por falta de documentação científica relativa a esta faixa etária, mas agora suspende o uso deste fármaco do laboratório anglo-sueco com a universidade de Oxford.

Também a Letónia anunciou a suspensão por pelo menos duas semanas, mas nega que tenham sido detetados quaisquer efeitos secundários da vacina no país.

Já na segunda-feira Alemanha, França e Itália juntaram-se à vasta lista de países que nos últimos dias suspenderam a toma desta vacina na Europa.

O comité de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a segurança de vacinas reúne-se esta terça-feira para discutir a vacina da AstraZeneca/Oxford. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na segunda-feira que o comité "está a rever os dados disponíveis" sobre a vacina.

Tedros Adhanom Ghebreyesu referiu que, apesar de não haver uma ligação entre a vacina e os casos reportados, "constitui boa prática investigá-los", acrescentando que o comité de peritos da OMS para a segurança das vacinas "está em contacto estreito" com Agência Europeia do Medicamento.

