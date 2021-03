Portugal com 87,2 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Índice de transmissibilidade é de 0,86

Portugal tem esta sexta-feira uma incidência de 87,2 de novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) está em 0,86, segundo o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do INSA.

De acordo com os dados oficiais, quando analisado apenas o território de Portugal Continental a incidência situa-se nos 75,7 casos por 100.000 habitantes e o Rt em 0,84.

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua do processo de desconfinamento iniciado na segunda-feira.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.

O último relatório sobre estes indicadores, divulgado na quarta-feira, dava conta que Portugal registava 90,3 casos de SARS CoV-2 por 100.000 habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,84. Considerando apenas Portugal continental, o índice de transmissibilidade era de 0,80 e a incidência de 79,1 casos.

11 mortes e 568 novos casos em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 11 mortes e 568 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.754 mortes e 816.623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 33.699 casos, menos 1.014 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 789 doentes, menos 39 do que na quinta-feira. Este é o valor mais baixo desde 7 de outubro, dia em que estavam internadas 764 pessoas.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 182 doentes internados, menos cinco do que na quinta-feira, o valor mais baixo desde 20 de outubro quando Portugal tinha 176 pessoas com covid-19 nestas unidades.

Os dados indicam ainda que mais 1.571 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 766.170 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 14.915 contactos, menos 353 relativamente ao dia anterior.

Escolas voltam a encerrar em São Miguel

O número de novos casos de covid-19 nos Açores está de novo a aumentar, a maioria ligados à estirpe inglesa. Por essa razão, todas as escolas de São Miguel vão voltar a encerrar até à Páscoa.

As autoridades açorianas garantem que a situação não está descontrolada, mas é preciso cautela.

Até ao momento, cerca de 12 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina, o que corresponde a 5% da população açoriana.

Testes grátis para moradores de freguesias de Lisboa com mais casos

Os moradores das freguesias de Lisboa com mais casos de covid-19 vão poder fazer testes rápidos gratuitos duas vezes por mês. A testagem começa na próxima semana e vai decorrer até que seja necessária.

Em todo o concelho vão existir farmácias que disponibilizam testes rápidos, mas só os moradores das freguesias com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes é que vão poder fazê-lo, sem pagar, de 15 em 15 dias.

Com o plano de desconfinamento em curso e com mais pessoas a circularem nas ruas, a Câmara Municipal de Lisboa quer controlar a subida do número de casos.

Numa primeira fase vão fazer parte da iniciativa nove freguesias, que representam 200 mil pessoas. O mais provável é que o número de freguesias aumente à medida que o país vá reabrindo.

Os testes começam a ser feitos no final da próxima semana e os resultados vão sendo inseridos de forma automática no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.

