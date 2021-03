Portugal com mais 11 mortes e 568 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 11 mortes e 568 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.754 mortes e 816.623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 33.699 casos, menos 1.014 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 789 doentes, menos 39 do que na quinta-feira. Este é o valor mais baixo desde 7 de outubro, dia em que estavam internadas 764 pessoas.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 182 doentes internados, menos cinco do que na quinta-feira, o valor mais baixo desde 20 de outubro quando Portugal tinha 176 pessoas com covid-19 nestas unidades.

Os dados indicam ainda que mais 1.571 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 766.170 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 14.915 contactos, menos 353 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

Das 11 mortes registadas nas últimas 24 horas, 4 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte, 4 na região Centro e uma na Madeira

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 223 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.421 casos e 7.074 mortos.

A região Norte tem 146 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.203 casos de infeção e 5.287 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 104 casos, acumulando-se 116.544 infeções e 2.983 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 21 casos, totalizando 28.849 infeções e 966 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 21 novos casos, somando 20.379 infeções e 351 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 40 novos casos, contabilizando 8.292 infeções e 65 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 13 novos casos, contabilizam 3.935 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 369.730 homens e 446.602 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 291 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.792 eram homens e 7.962 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.051 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.552 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.488 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 desta sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

Além deste fim de semana, de 20 e 21 de março, a proibição de circulação entre os 278 municípios do continente vai ser aplicada no período da Páscoa, diariamente, a partir de 26 de março a até 5 de abril, segundo o plano do Governo de desconfinamento "a conta-gotas" do país, apresentado em 11 de março e que começou a ser aplicado na segunda-feira.

Os moradores das freguesias de Lisboa com mais casos de covid-19 vão poder fazer testes rápidos gratuitos duas vezes por mês. A testagem começa na próxima semana e vai decorrer até que seja necessária.

Em todo o concelho vão existir farmácias que disponibilizam testes rápidos, mas só os moradores das freguesias com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes é que vão poder fazê-lo, sem pagar, de 15 em 15 dias.

Vacinar em função da idade, começando pelos mais velhos é a estratégia defendida pelo bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães acredita que a mudança tornaria o processo mais simples e mais rápido do que selecionar os vacinados com o critério da doença, como tem acontecido até agora.

De acordo com o Expresso, esta alteração está a ser avaliada pela ‘task force’ responsável pela vacinação, mas não há ainda resposta da DGS.

A segunda fase da vacinação deverá começar em meados de abril, depois da conclusão da primeira fase. Abrange pessoas com 65 ou mais anos e também pessoas com idades entre os 50 e os 64 anos que tenham doenças como diabetes, insuficiência hepática, hipertensão ou doença renal crónica.

Só depois desta fase arranca a terceira e última etapa do plano, aberta à restante população. A data está ainda por determinar.

Quem recusar tomar a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 perde a vez e fica no fim da lista de espera, avança hoje o jornal Público.

Em declarações ao jornal, José Luís Biscaia, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, diz que, perante uma recusa “explicamos que vão ter que ficar à espera ou a aguardar que mude a regra da atribuição. Já tivemos médicos e médicos dentistas, por exemplo, a recusar-se, mas a regra é simples: não dá para escolher. Seria ingerível. Se as pessoas não aceitam a regra, e têm esse direito, vão ter que esperar. Serão vacinadas no verão ou depois do verão”.

A suspensão da administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, anunciada em 15 de março, deixou já por vacinar cerca de 120 mil pessoas, confirmou esta quinta-feira o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

"Relativamente ao número de pessoas que ficaram por vacinar, são perto de 120 mil pessoas em que adiámos a vacinação uma semana. Portanto, vamos recuperar muito rapidamente essa vacinação e vamos continuar a vacinar outras pessoas além dessas 120 mil. Mais uma semana, semana e meia, e temos o plano recuperado como se não tivéssemos feito nenhuma pausa", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

A administração da vacina da farmacêutica anglo-sueca será retomada na segunda-feira.

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) esclareceu "todas as dúvidas" sobre a vacina da AstraZeneca contra a covid-19, considerando-a segura, e pediu a união dos Estados-membros em torno da Comissão Europeia.

Estas posições foram transmitidas por António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter, depois de a EMA ter concluído que a vacina da AstraZeneca "é segura e eficaz" e não está associada aos casos de formação de coágulos sanguíneos que levaram à suspensão da sua utilização em mais de uma dezena de países europeus.

"A EMA esclareceu todas as dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca, considerando-a segura e eficaz contra a covid-19", salientou o primeiro-ministro.

Mais de 2,6 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

