Quem recusar tomar a vacina da AstraZeneca perde a vez e fica no fim da lista

Quem recusar tomar a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 perde a vez e fica no fim da lista de espera, avança hoje o jornal Público.

Em declarações ao jornal, José Luís Biscaia, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, diz que, perante uma recusa “explicamos que vão ter que ficar à espera ou a aguardar que mude a regra da atribuição. Já tivemos médicos e médicos dentistas, por exemplo, a recusar-se, mas a regra é simples: não dá para escolher. Seria ingerível. Se as pessoas não aceitam a regra, e têm esse direito, vão ter que esperar. Serão vacinadas no verão ou depois do verão”.

A suspensão da administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, anunciada em 15 de março, deixou já por vacinar cerca de 120 mil pessoas, confirmou esta quinta-feira o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

"Relativamente ao número de pessoas que ficaram por vacinar, são perto de 120 mil pessoas em que adiámos a vacinação uma semana. Portanto, vamos recuperar muito rapidamente essa vacinação e vamos continuar a vacinar outras pessoas além dessas 120 mil. Mais uma semana, semana e meia, e temos o plano recuperado como se não tivéssemos feito nenhuma pausa", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

A administração da vacina da farmacêutica anglo-sueca será retomada na segunda-feira.

Vacina da Astrazeneca é "eficaz e segura", garante Agência Europeia do Medicamento

Depois de uma investigação nos últimos dias do Comité de Avaliação dos Riscos em Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento (EMA), a diretora executiva do regulador europeu, Emer Cooke, explicou esta quinta-feira que a administração da vacina da AstraZeneca "não está associada a um aumento do risco de eventos tromboembólicos responsáveis pelos coágulos sanguíneos" nas pessoas vacinadas.

Emer Cooke sublinhou que estes foram episódios "raros, mas bastante graves" de um total de mais de sete milhões de pessoas vacinadas na União Europeia com o fármaco da AstraZeneca e de 11 milhões no Reino Unido.

"As pessoas podem confiar na vacina", assegurou Emer Cooke, reforçando que estes não são casos "inesperados [...] porque se está a vacinar milhões e milhões de pessoas".

Atualmente, há quatro vacinas contra a covid-19 aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA): BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen (grupo Johnson & Johnson), sendo que esta última só estará no mercado no segundo trimestre de 2021.

Em menos de um ano desde que foi declarada a pandemia foram desenvolvidas várias vacinas em laboratórios por todo o mundo. A primeira vacina a obter autorização de emergência para inoculação foi a da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar esta vacina e a iniciar a campanha de vacinação, em dezembro de 2020.

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

Mais de 2,6 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

Em Portugal, morreram 16.743 pessoas dos 816.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis