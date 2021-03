Covid-19. Administração da vacina da AstraZeneca vai ser retomada segunda-feira

A vacina da AstraZeneca volta a ser administrada em Portugal na segunda-feira. Os professores e pessoal auxiliar das escolas começam a ser vacinados a partir do fim de semana de 27 e 28 de março. A decisão foi tomada depois de a Agência Europeia do Medicamento ter dado luz ver à administração do fármaco.

Em menos de uma semana de suspensão, cerca de 120 mil portugueses não receberam a vacina. Com a confiança retomada, a task force promete retomar, dentro de dias, o tempo perdido em nome da precaução.

A vacinação dos professores, que tinha também sido adiada, já tem data marcada: começam a ser vacinados dentro de uma semana e, em simultâneo, também os doentes desde início considerados de risco vão poder ser inoculados.

A diretora-geral de Saúde apela à confiança dos portugueses, em nome de uma vacinação que é essencial na luta contra a covid-19. Depois da pausa forçada, as autoridades de saúde esperam retomar a vacinação a todo o gás.