Covid-19. Infarmed disponibiliza lista de sintomas muito raros das vacinas

Quem fizer o teste à covid-19 em casa deve comunicar o resultado às autoridades de saúde, independentemente do resultado. Já há uma circular que define regras, mas ainda não há uma data para o início da venda.

Ainda há questões técnicas a acertar antes de se avançar para a venda dos testes rápidos. Os fornecedores estão a enviar ao Infarmed a informação sobre os vários testes que têm para que seja feita uma listagem dos mais eficazes.

Uma circular, publicada esta sexta-feira, dá aos fabricantes e distribuidores as condições para a venda no mercado português. E define mais regras: os autotestes, feitos pela própria pessoa, só podem ser vendidos a maiores de 18 anos, em farmácias ou para-farmácias, e não podem ser feitos no local da compra.

Se der positivo ou inconclusivo deve ligar para o SNS24 e preencher um formulário. Depois terá de ficar em isolamento enquanto espera para fazer um teste PCR, para confirmar o resultado. Se der negativo deve preencher um formulário que vai ser disponibilizado assim que a venda for permitida.

As autoridades de saúde exigem que na embalagem vá também um folheto com instruções de fácil e rápida compreensão sobre o processo para recolher a amostra com a zaragatoa e interpretar o resultado.

Na próxima segunda-feira, volta a ser administrada a vacina da Astrazeneca em Portugal. A Agência Europeia do Medicamento (EMA) considerou o que o fármaco é seguro e eficaz. O folheto com as informações já foi atualizado e enviado ao Infarmed. O regulador do medicamento português pede aos utentes que tomem a vacina que, nos três dias seguintes, esteja atento aos seguintes sintomas:

falta de ar

dor no peito ou no estômago

inchaço nos braços e pernas

dores de cabeça intensas

visão turva

hemorragia persistente

hematomas avermelhados que não seja no local da injeção

pequenas bolsas de sangue na pele

O Infarmed diz que estes sintomas são muito raros mas basta aparecer um para que deva procurar um médico.

Covid-19. Infarmed emite circular com alertas sobre vacina da AstraZeneca