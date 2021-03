Covid-19. Quais são as medidas mais difíceis de cumprir? Os portugueses respondem

A Escola Nacional de Saúde Pública fez um levantamento do perfil das pessoas que têm mais dificuldades em cumprir com as medidas de restrição impostas para fazer face à pandemia de covid-19. Ficar em casa e evitar visitas a familiares e amigos é onde os portugueses sentem mais dificuldades.

Cerca de 35% dos inquiridos considera que ficar em casa ou evitar visitar familiares ou amigos são tarefas difíceis ou muito difíceis de cumprir. São portugueses em trabalho presencial, com menor escolaridade, com piores estados de saúde mental e que consideram as medidas do Governo pouco ou nada adequadas.

Usar máscara e lavar as mãos é "fácil" para a maioria

Do lado oposto, medidas como lavar as mãos e uso de máscara são percecionadas como fáceis de adotar. Apenas 9% consideram difícil usar máscara e 4% difícil a lavagem das mãos.

Ao longo da pandemia registaram-se melhorias nos comportamentos dos portugueses, mas as últimas semanas têm sido marcadas por um aumento de atitudes consideradas negativas, principalmente pelos mais jovens.

Portugueses estão a sair mais

A 19 de março, 26,4% dos portugueses saíram de casa sem ser para trabalhar e 12% assumiram ter mantido o distanciamento de dois metros apenas algumas vezes ou nunca. À pergunta se esteve em grupos de 10 ou mais pessoas, quase 5% respondeu que sim.

Quanto à adequação das medidas impostas pelo Governo, registou uma recuperação acentuada.

O estudo analisa também o estado de saúde global dos portugueses, com mais de 46% a considerarem estarem em muito mau, mau e razoável estado de saúde. Na saúde mental, as mulheres e os mais novos são os mais afetados, com um em cada cinco portugueses a afirmar sentir-se agitado, ansioso e triste.

