Últimos dados sobre a evolução da pandemia em Portugal

O Presidente da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos estiveram reunidos esta terça-feira com peritos de saúde pública de várias instituições, no início da segunda semana do processo de desconfinamento do país.

Como tem sido habitual nas últimas semanas, a reunião sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, na qual também participa o presidente da Assembleia da República, decorreu por videoconferência estando presentes nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) a ministra da Saúde, Marta Temido, e a maioria dos especialistas.

Vacinação deve ir até aos 40 anos para haver maior segurança

André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, apresentou a situação epidemiológica.

manutenção da tendência de descida da incidência em todas as faixas etárias

população ativa com maior incidência

descida de hospitalizações

descida na mortalidade

aumento da intensidade da testagem

aumento da prevalência da variante associada ao Reino Unido

A vacinação contra a covid-19 deve estender-se até à população acima dos 40 anos para haver uma maior segurança ao nível de internamentos em cuidados intensivos, defende André Peralta Santos.

"Num cenário de grande incidência, como tivemos em janeiro e que se repercutiu nas hospitalizações em fevereiro, só a população de 40 a 60 anos é suficiente para ultrapassar o indicador de 245 camas em unidades de cuidados intensivos (UCI). Esta mensagem quer dizer que, para estarmos completamente seguros, a faixa etária a vacinar terá de ir até estas idades".

O diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde nota que o país está abaixo do indicador de 245 camas de UCI ocupadas devido à covid-19.

"Houve uma diminuição generalizada da incidência no território", situando-se entre os 60 e os 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, embora tenha destacado que "alguns municípios" na região de Lisboa e Vale do Tejo já apresentam "variações positivais" a este nível.

Na análise por grupos etários, o especialista da DGS salientou "uma mudança de padrão", centrada na população ativa, que "voltou a ser a população com maiores incidências", enquanto o grupo etário de mais de 80 anos, fortemente atingido pela covid-19 no último ano, "passou a ter uma incidência menor à média nacional".

Já em relação à testagem, André Peralta Santos destacou uma "intensidade bastante considerável, dispersa por todo o território e uma positividade acima de 4% só em alguns concelhos".

A evolução positiva verificou-se também na notificação laboratorial dos casos, segundo o perito da DGS, com "uma melhoria na rapidez de desempenho nos últimos meses e até nos meses de maior intensidade epidémica", sendo o atraso de notificação atualmente inferior a 10% dos casos.

Aumento do índice de transmissibilidade é "natural" mas tem riscos

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), apresentou a perspetiva da evolução da incidência e da transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2.

evolução crescente do R que está em 0,89 (estava em 0,74)

continente - R abaixo de 1

Açores - R superior a 1

Madeira sem estimativa

A faixa etária com maior incidência está entre 20/30 anos, incidência na população acima dos 80 está a baixar.

O índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 "tem vindo a aumentar" e já atingiu 0,92, adiantou o investigador Baltazar Nunes.

Com base na média de cinco dias entre 13 e 17 de março, o Rt situa-se em 0,89, mas o epidemiologista, que integra o grupo de peritos que presta apoio ao Governo na tomada de decisões no âmbito da pandemia de covid-19, explicou que no último dia de análise este indicador já tinha atingido os 0,92, muito perto do limite de 1 fixado pelo governo nas métricas de análise da evolução do plano de desconfinamento.

"É natural que haja o abrandar da velocidade de decréscimo, embora também tenha os seus riscos", sublinhou Baltazar Nunes, sem deixar de notar que a incidência cumulativa de casos por 100 mil habitantes a 14 dias está abaixo do limiar de 120.

"Apesar de o Rt estar a aproximar-se de 1 é importante que a incidência esteja a baixar. Gostaríamos de reforçar a necessidade de analisar estes indicadores em conjunto".

De acordo com os números apresentados, todas as regiões do território nacional estão com um índice de transmissibilidade abaixo de 1, com exceção para a região autónoma dos Açores, não sendo ainda possível estimar o valor para a Madeira.

Contudo, o investigador do INSA vincou que os dados hoje apresentados "ainda não refletem o efeito das medidas implementadas com a abertura do primeiro ciclo e das creches".

Quanto à evolução por grupos etários, "o grupo etário com maior incidência está entre os 20 e os 30 anos", segundo Baltazar Nunes, que realçou também "uma redução bastante acentuada" da incidência cumulativa nas pessoas com mais de 80 anos.

Apesar desta evolução, o epidemiologista do INSA reconheceu a existência de uma "estabilização" da incidência cumulativa a 14 dias de casos por 100 mil habitantes e sublinhou que "já não se prevê que a incidência chegue aos 60 casos por cem mil habitantes", como estava anteriormente previsto para o final deste mês.

Finalmente, na análise dos índices de mobilidade, Portugal deixou de ser o país europeu com maior redução de mobilidade, um registo que detinha no início do mês. Baltazar Nunes estimou que o índice de confinamento está agora em 55%. "Já estivemos com um máximo de 78% e na última reunião estávamos em 66%. Estamos no caminho de aumento da mobilidade de forma não abrupta e linear".

aumento importante da testagem de antigénio

taxa de positividade abaixo dos 4% (pico a 31 de janeiro estava 16,6%)

João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) - A atualização das variantes do vírus no país.

prevalência da variante do Reino Unido desde o início de dezembro - acima dos 80%

variante da África do Sul - 24 casos

há 3 variantes de Manaus - 16 casos em Portugal

importância do controlo de fronteiras

Portugal está enquadrado nos países que melhor vigilância fazem na UE

Testes PCR - permitem pesquisa de variantes, testes rápidos não permitem

Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, uma apresentação sobre um ano de aprendizagem da covid-19 em Portugal.

em Portugal, as regras foram cumpridas nas escolas "muito a sério"

ter crianças no agregado familiar não aumenta a probabilidade de ter infeção

vacinação mostrou-se efetiva na prevenção

Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa - apresentação das perceções sociais da pandemia no país.

melhoria dos indicadores de comportamentos desde setembro. Mas tem piorado ultimamente

ligeiro aumento de piores comportamentos, sobretudo o não uso de máscara na rua

Gouveia e Melo apresenta ponto de situação sobre vacinação

Coordenador da task force de vacinação vice-almirante Henrique Gouveia e Melo - ponto de situação da vacinação em Portugal.

14,9 milhões de vacinas no terceiro trimestre

ritmo crescente de administração de vacinas - 95 mil vacinas por dia

No início da segunda semana de reabertura do país, Portugal apresentava, na segunda-feira, uma incidência de 81,3 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,89, segundo o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde e do INSA.

Estes indicadores -- uma incidência do número de novos casos de covid-19 abaixo dos 120 por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) inferior a 1 -, são os critérios definidos pelo Governo para a revisão continua do processo de desconfinamento.

Na quinta-feira, a Assembleia da República vai debater e votar o projeto de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias, com efeitos a partir de 1 de abril e que abrangerá o período da Páscoa.