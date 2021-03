Covid-19. Incidência da doença aumenta entre os 20 e 30 anos

Os especialistas identificaram, na reunião no Infarmed, uma nova tendência nas infeções por covid-19: o grupo com mais casos deixou de ser o das idades superiores a 80 anos e a incidência é agora maior nas pessoas entre os 20 e os 30 anos. Os valores do Rt estão a aumentar e a variante britânica já é responsável por mais de 70% dos casos.

O efeito da reabertura das creches e do primeiro ciclo ainda não é possível medir. Para já, os números mantêm-se no verde. O índice de transmissão está a crescer e atingiu o 0,92 no dia 17 de março, um valor que continua abaixo da barreira considerada traçada.

O número de novos casos não está alto, mas as estimativas apontavam para uma descida até ao fim do mês, que agora já não é esperada.

Há novidades também no perfil das pessoas contagiadas: os mais velhos já não são os maiores números de casos. As novas variantes continuam a preocupar os especialistas que aconselham cuidado em relação às fronteiras aéreas.

O objetivo da vacinação mantém-se e o coordenador da task force diz que a inoculação de 70% da população até pode ser atingido mais cedo. Isso, se chegarem as cerca de 15 milhões de doses que estão previstas até setembro.