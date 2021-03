Covid-19. "Com a subida do Rt, estamos um bocadinho à beira do precipício"

Henrique Oliveira, matemático e professor Instituto Superior Técnico, prevê uma situação "muito complicada" em Portugal, se as recomendações das autoridades de saúde não forem seguidas nos próximos tempos. Para já, segundo o especialista, o desconfinamento não teve efeitos severos, mas considera que é preciso cuidado.

"Com a subida do Rt, estamos um bocadinho à beira do precipício", afirma.