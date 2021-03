EMA autoriza armazenamento das vacinas contra a covid-19 da Pfizer em congeladores médicos normais

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou o armazenamento das vacinas da Pfizer em congeladores médicos normais durante duas semanas a temperaturas entre os -25º e os -15º.

Esta autorização significa que já não precisam de ser armazendas e transportadas a -80º, o que irá melhorar a distribuição e agilizar o processo de vacinação.

“Isto vai facilitar a rápida implantação e distribuição da vacina na União Europeia, reduzindo a necessidade de condições de armazenamento em temperaturas muito baixas em toda a cadeia de distribuição”, explicou a EMA.

A EMA está assim a seguir os passos da agência norte-americana que regula os medicamentos, a Food and Drug Administration (FDA), que em fevereiro autorizou o armazenamento da vacina contra a covid-19 da Pfizer a temperaturas de congelador médico.

No entanto, a EMA esclarece que o armazenamento a longo prazo, ou seja, a seis meses continua a ter de ser em congeladores de -80º.

A vacina da Pfizer/BioNTech é atualmente administrada em duas doses a maiores de 16 anos nos países onde já foi aprovada, como é o caso de Portugal.

A Pfizer anunciou esta quinta-feira que começou os ensaios clínicos da vacina contra a covid-19 em crianças com mais de 6 meses e menos 11 anos, com os primeiros resultados esperados para o início de 2022.

"Administrámos as primeiras doses em crianças a fim de avaliar a segurança, a forma como é tolerada e a imunogenicidade da vacina, eventuais efeitos secundários para prevenir a covid-19 em crianças entre os 6 meses e os 11 anos", comfirmou a empresa norte-americana à AFP.

Imunogenicidade é a capacidade de uma substância desencadear uma resposta imunitária do organismo.

Os primeiros voluntários no estágio inicial do ensaio receberam as primeiras injeções na quarta-feira, 24 de março, disse a porta-voz da Pfizer, Sharon Castillo, à agência Reuters..Numa primeira fase do ensaio serão dadas três doses da vacina às crianças. Nos adultos são dadas duas doses.

"Esperamos que a vacina possa estar disponível para as crianças mais novas no início de 2022".

Paralelamente, está em curso um outro ensaio clínico com 2.200 crianças com idades entre os 12 e os 15 anos, com os resultados aguardados "para breve", segundo a empresa.