O novo estado de emergência impõe limites de circulação entre concelhos durante Páscoa, mas o secretário regional do Turismo da Madeira entende que as viagens de férias para as regiões autónomas estão fora destas restrições.

Ou seja, os portugueses do continente podem viajar para o arquipélago. Mas a livre circulação obriga a cumprir algumas regras sanitárias. Só está dispensado de teste quem traga o certificado de vacinação completa e quem tenha recuperado da covid-19 nos últimos 90 dias.