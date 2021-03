Covid-19. 80% das pessoas com mais de 80 anos vão estar vacinadas com a 1.ª dose até amanhã

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, disse este sábado que 80% das pessoas com mais de 80 anos vão estar vacinadas entre o dia de hoje [sábado] e o de amanhã.

“Isso é um critério de sucesso” disse o vice-almirante Gouveia e Melo.

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 também falou na extrema dificuldade em contactar com as pessoas mais idosas ou isoladas.

“Mesmo que tenham telemóveis, muitas vezes não atendem, ou não percebem a mensagem que receberam no telemóvel” explicou o coordenador.

Gouveia e Melo elogiou o trabalho feito pelas autarquias quanto ao processo de vacinação: “temos tido um auxílio precioso das autarquias, das freguesias, no contacto com essas pessoas e trazer essas pessoas ao processo de vacinação”.