Covid-19. Processo de vacinação de profissionais das escolas sem percalços no norte e centro do país

Professores e funcionários começaram a ser, este sábado, vacinados sem percalços no norte e no centro do país.

No pavilhão da Escola Emídio Garcia, em Bragança, duas equipas de enfermagem receberam os professores e funcionários de todas as escolas do concelho. Nos restantes onze concelhos do distrito, a vacina é administrada nos centros de saúde.

Em Vila Real, no distrito vizinho, o processo decorre no centro de vacinação que serve sete municípios do Douro Norte.

No concelho da Guarda, no centro de vacinação instalado no pavilhão de São Miguel, foi administrada a vacina Astrazeneca.

Os 788 profissionais das escolas do concelho de Aveiro convocados para este sábado e domingo recebem a vacina na junta de freguesia de Santa Joana.

Quem não respondeu à convocatória enviada entre quarta-feira e quinta-feira por SMS perdeu a prioridade.

A FENPROF sublinha, no entanto, que há profissionais do 1º ciclo que não receberam a convocatória na data prevista.

Quem não recebeu a convocatória, esclarece o Ministério da Educação, deve informar a escola para poder integrar uma futura fase de vacinação.

A próxima etapa inclui professores do segundo e terceiro ciclo e decorre entre 10 e 11 de abril.

Os 280 mil docentes e não docentes deverão ter recebido a 1.ª dose da vacina até ao final de abril