"Ficamos muito mais tranquilos com a vacina"

.Os professores e funcionários do pré-escolar e do primeiro ciclo já estão a ser vacinados contra a covid-19. Arrancou este sábado o primeiro momento de vacinação em larga escala no país.



Cerca de 80 mil docentes e não docentes deverão receber, ao longo do fim de semana, a primeira dose da vacina da AstraZeneca.

Nos centros de saúde, nas escolas e nos Centros de Vacinação Covid-19, está em curso o primeiro momento de vacinação em larga escala no país.

Quem não recebeu a convocatória, esclarece o Ministério da Educação, deve informar a escola para poder integrar uma futura fase de vacinação.

A próxima etapa, que inclui professores do segundo e terceiro ciclo, decorre entre 10 e 11 de abril.

Até ao final de abril todos os 280 mil docentes e não docentes deverão ter recebido pelo menos a 1ª dose da vacina.

VEJA TAMBÉM:

As últimas notícias em https://sicnoticias.pt/ultimas