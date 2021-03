Apoios Sociais. Oposição defende que Governo tem obrigação de apoiar famílias e elogia Marcelo

Os partidos elogiaram a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em promulgar o reforço dos apoios sociais aprovados pelo Parlamento.

O CDS, Bloco de Esquerda e PCP defendem que o Governo tem a obrigação de apoiar as familias e o PAN acredita que o Orçamento do Estado pode ser executado se o Executivo dialogar com os partidos. Já o Chega diz que o Governo está isolado.

O Governo ainda não decidiu se recorre ao Tribunal Constitucional para acionar a lei-travão. Caso o faça, o Bloco de Esquerda e CDS já deram resposta. Para Franscisco Rodrigues dos Santos, impedir que os portugueses acedam a mais apoios é um insulto às vítimas da pandemia e uma "declaração de guerra ao país". Catarina Martins afirma que vê a intenção do Governo com "estranheza".

O Bloco de Esquerda insiste que o Governo tem margem orçamental para os apoios eo PAN sublinha que o dinheiro existe, mas que está a ser mal aplicado.