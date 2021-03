Brasil e Reino Unido na lista negra de Portugal

Os voos entre Portugal, Brasil e Reino Unido vão continuar suspensos até dia 15 de abril. E a partir do próximo dia 1, quem chegar de Itália ou França será obrigado a cumprir 14 dias de quarentena.

O setor do turismo reagiu com grande preocupação a estas novas medidas do Ministério da Administração Interna.

O ministério recorda ainda que a proibição de circular entre concelhos aplica-se a todos os cidadãos, seja qual for a nacionalidade.

O Governo diz que a única deslocação permitida será só até ao alojamento reservado. Durante os restantes dias da estadia, não é permitido circular fora do concelho.