Covid-19. Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA alerta para "desgraça iminente"

A diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos, alerta, segundo a BBC, para uma "desgraça iminente" à medida que o número de casos e de internamentos aumenta no país.

Durante a última semana, os EUA registaram cerca de 60.000 novos casos diários, o que representa um aumento de cerca de 7%, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

Os casos estão a aumentar de forma particularmente rápida no Michigan e no nordeste do país, incluindo Connecticut e Nova York, de acordo com o New York Times.

Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, disse que não quer que os EUA enfrentem um novo pico de casos e mortes, como está a acontecer em muitos países europeus.

"Vou refletir sobre o sentimento recorrente que tenho de desgraça iminente", disse Rochelle Walensky, acrescentando: "Temos tantos motivos para ter esperança, mas agora estou com medo".

O Presidente Biden fez um apelo aos governadores dos estados norte-americanos para reintroduzirem leis que exijam que os cidadãos usem máscaras.

"Se baixarmos a guarda agora, podemos ver a pandemia piorar, não melhorar", disse Biden.

Durante esse apelo, através da televisão, Biden também falou sobre o sucesso do programa nacional de vacinação. Prometeu que a 19 de abril, 90% dos adultos norte-americanos seriam elegíveis para uma vacina e teriam acesso a um centro de vacinação a cerca de oito quilómetros de casa.

Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, mais de um em cada cinco adultos e quase todos os norte-americanos com mais de 65 anos estão totalmente vacinados.