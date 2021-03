"Moratórias prolongadas indefinidamente são uma anestesia que não é benéfica" 

A moratória pública para famílias e empresas termina a 30 de setembro, mas a dos bancos, as privadas, acabam já esta quarta-feira.

Paulo Valério considera que o final das moratórias não pode ser "desdramatizado, como fez o governador do Banco de Portugal", e que não de ser feito um "balão de ensaio" para setembro.

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, o presidente da APDIR diz que a associação viu com estranheza a "relativa descontração" de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, nas declarações de terça-feira, e do Governo, em relação ao fim das moratórias.

"Não há nenhuma razão para desdramatizar o final das moratórias como fez o governador do Banco de Portugal."

Fala na possibilidade de o Governo estar a fazer um "balão de ensaio" em abril para o que irá acontecer em setembro, com o fim das moratórias públicas, mas recusa a hipótese.

"Não é boa política fazer um balão de ensaio com 3 mil milhões em créditos e muitas famílias que poderão ficar em risco."

Sobre a proposta discutida esta quarta-feira, no Parlamento, para prolongar as moratórias por mais seis meses, Paulo Valério diz que o contínuo prolongamento não é benéfico.