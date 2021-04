Novo modelo da proteína da espícula do SARS-CoV-2 revela vulnerabilidades úteis para vacinas

Um novo modelo detalhado da proteína da espícula do SARS-CoV-2, a porta de entrada do coronavírus nas células humanas, revela vulnerabilidades que podem ser úteis no desenvolvimento de novas vacinas contra a covid-19, foi esta quinta-feira divulgado.

Ao combinarem simulações da dinâmica molecular da proteína da superfície do SARS-CoV-2 com análise bioinformática, os autores do trabalho identificaram novos pontos na superfície da proteína da espícula que são menos protegidos pelas cadeias de moléculas de açúcar (glicanos) que a revestem.

Os glicanos da proteína da espícula "atuam como um escudo dinâmico que ajuda o vírus a escapar ao sistema imunológico humano", refere em comunicado a editora da PLOS Computational Biology, revista científica de acesso aberto que publicou o estudo.

Segundo o investigador Mateusz Sikora, do Instituto Max Planck de Biofísica, na Alemanha, o modelo "pode apoiar" projetos de novas vacinas e tratamentos de anticorpos contra a covid-19, doença respiratória causada pelo SARS-CoV-2, numa altura em que surgem variantes "com mutações concentradas" sobretudo na proteína da espícula.

As vacinas em circulação contra a covid-19 têm como alvo principal a proteína da espícula, que permite ao novo coronavírus (tipo de vírus) entrar e replicar-se nas células humanas gerando a infeção.

Vacinas específicas contra as novas variantes do SARS-CoV-2, em particular a que teve origem na África do Sul, estão a ser testadas.

De acordo com os autores do estudo hoje divulgado, o modelo dinâmico criado poderá ser usado para identificar eventuais vulnerabilidades de outras proteínas virais.

O coronavírus SARS-CoV-2 foi detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e disseminou-se rapidamente pelo mundo, tornando a doença por ele causada, a covid-19, uma pandemia que já provocou mais de dois milhões de mortos e mais de cem milhões de infetados.