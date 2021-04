Covid-19. Um quarto das mortes em todo o mundo ocorre no Brasil

Cerca de um quarto das mortes diárias por covid-19 registadas em todo o mundo estão a ser contabilizadas no brasil. A crise sanitária está também a abalar a economia do país e atingir os mais pobres.

Em São Paulo, a falta de espaço nos cemitérios está a desencadear um aumento exponencial do numero exumações.

Jair Bolsonaro está contra as restrições aplicadas nos estados.

Depois do Brasil, Colombia, Argentina e Peru, o Chile é o quinto país mais atingido da América do Sul. Grande parte do território já está sob medidas de confinamento, mas os hospitais continuam a acusar a pressão.

Nos Estados Unidos, reabriram alguns parques temáticos na Califórnia. O país está cada vez mais perto de atingir a meta das 100 milhões de vacinas administradas.