"Ninguém quer recuos". O alerta de Marcelo para a Páscoa 

O Presidente da República fez este sábado um apelo ao País. Pediu atenção redobrada nos encontros de Páscoa para evitar o regresso ao confinamento.

Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o aumento do risco de transmissão, chamado Rt, e espera não ter de recuar nas medidas.

Os alarmes soaram depois desta sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge ter divulgado um relatório que mostra que o país pode já ter pisado a zona vermelha.

Covid-19. Portugal com mais sete mortes e 280 casos em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais sete mortes e 280 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.875 mortes e 823.142 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 26.294 casos, menos 45 em relação a sexta-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 512 doentes, menos um do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem 126 doentes, mais cinco em relação a sexta-feira. Desde 20 de setembro de 2020, quando havia 511 pessoas no hospital com covid-19, que o número de internados não era tão baixo.

Os dados indicam ainda que mais 318 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 779.973 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm este sábado sob vigilância 16.091 contactos, menos 30 relativamente ao dia anterior.

Em relação a sexta-feira, o nível de incidência (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional manteve-se nos 65,6, assim como o índice de transmissibilidade que se manteve em 0,97.