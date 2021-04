Covid-19. Cerca de 150 mil professores e funcionários testados esta semana

Esta semana vão ser testados à covid-19 cerca de 150 mil funcionários e professores dos 2.º e 3.º ciclos, na segunda fase da "Estratégia Nacional de Testes".

A ação é extensível a "todos os trabalhadores de Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF) no 1.º ciclo do ensino básico (CAF1), nos "concelhos com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias".

Esta segunda-feira, no início da segunda fase do desconfinamento, cerca de meio milhão de alunos regressou ao ensino presencial, após uma pausa de mais de dois meses entre aulas à distância e a semana de férias da Páscoa.