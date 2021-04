Meio milhão de alunos do 5.º ao 9.º ano regressa às aulas presenciais

Na segunda fase do desconfinamento, cerca de meio milhão de alunos do segundo e terceiro ciclo regressam esta segunda-feira ao ensino presencial, após uma pausa de mais de dois meses entre aulas à distância e a semana de férias da Páscoa. Pais mostram confiança na segurança da escola, no que à covid-19 diz respeito.

Também cerca de 150 mil trabalhadores docentes e não-docentes regressam ao trabalho. Durante esta semana serão realizados os testes de diagnóstico à covid-19, estando prevista ainda a vacinação em massa destes profissionais durante o próximo fim de semana.

A partir de agora, apenas os alunos do secundário e do ensino superior vão continuar a ter aulas à distância. O regresso às escolas está previsto para dia 19, já na terceira fase de desconfinamento.