Restaurantes e cafés voltam a receber clientes nas esplanadas

Esta segunda-feira começou a segunda fase do desconfinamento. Volta a ser permitido estar nas esplanadas de um restaurante, café ou pastelaria. No entanto, a reaberturas impõe limitações. Uma delas está relacionada com os ajuntamentos: no máximo, só podem estar quatro pessoas por mesas.

Esta manhã, em Lisboa, foram várias as pessoas que aproveitaram para tomar o pequeno almoço ao ar livre, mais de dois meses depois da última vez que foi possível estar sentado numa esplanada.

O setor, que até agora só podia vender ao postigo e para foram, mostra-se contente com a medida que vem ajudar às contas. Mesmo assim, os empresários não se cansam de repetir que é preciso continuar a cumprir as regras.

Também no Porto, esta segunda-feira foi dia de voltar à atividade nos restaurantes, cafés e pastelarias. A hora de almoço já recebeu os primeiros clientes que aproveitaram uma refeição ao ar livre.

Se tudo correr como esperado, não será necessário voltar a fechar portas. A próxima fase de desconfinamento está prevista para 19 de abril, ou seja daqui a 15 dias.