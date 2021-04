Covid-19. Especialista diz que reabertura nos concelhos de maior risco não devia ter avançado

Óscar Felgueiras, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, admite que a reabertura de esplanadas e comércio nos concelhos de maior risco não devia ter avançado.

O especialista espera ainda que continue a haver um reforço da testagem e do rastreio.

Esta segunda-feira, teve início a segunda fase do plano de desconfinamento do país devido à pandemia. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos retomaram as aulas presenciais e os centros de dia, equipamentos para deficientes e esplanadas também reabriram.

Há 26 concelhos acima do limiar de risco: 19 no continente, sete na Madeira e nos Açores. Mas há municípios que acham os cálculos injustos, uma vez que têm pouca população e menos de dez novos casos de covid-19 podem fazer subir o concelho para a linha vermelha.