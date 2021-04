Brasil ultrapassa os 4 mil mortos por covid-19 num só dia

O Brasil ultrapassou esta terça-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia, 4.000 mortes diárias (4.195) devido à covid-19, um novo máximo que elevou o total de óbitos para 336.947, segundo o Governo.

No mesmo dia, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ignorou os números da pandemia no país e disse que podia resolver o problema depressa se pagasse aos órgãos de comunicação social.

Apesar da violência dos números no país, as autoridades não têm mãos a medir para travar as festas ilegais onde se juntam milhares de pessoas sem máscara.