Reabertura das esplanadas. Associação de Restaurantes apela ao uso de máscara

O presidente da Pro.var - Associação Nacional de Restaurantes apela ao cumprimento das regras nas esplanadas, nomeadamente o uso da máscara. Daniel Serra receia que a falta de cuidado impeça, mais tarde, a reabertura dos estabelecimentos que não têm espaço exterior.

"Muito embora muitos estabelecimentos estejam a comunicar, até com avisos, para que os clientes a usem, isso está a ser praticamente totalmente ignorado", refere Daniel Serra, em declarações à rádio TSF.

A Associação Nacional de Restaurantes pede ao Governo medidas urgentes para evitar que os clientes que usam as esplanadas desrespeitem as regras sobre o uso de máscaras.

A reabertura das esplanadas nos estabelecimentos de restauração e pastelaria está incluído na segunda fase do plano de desconfinamento, que começou esta segunda-feira.

Esta terça-feira, António Costa insistiu também que é preciso cautela no uso das esplanadas e disciplina no desconfinamento. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro no fim de uma reunião com sete autarcas de municípios com mais do dobro de novas infeções, acima do patamar de risco.