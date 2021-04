Elevada procura por esplanadas dá esperança aos empresários da restauração

O primeiro dia da segunda fase do desconfinamento ficou marcado pelo retorno às esplanadas ao ar livre. Uma segunda-feira em cheio para os empresários do setor, que ficaram satisfeitos com a grande procura. Porém, admitem estar receosos com possíveis recuos.

Planeado não teria saído melhor. O sol abrilhantou o almoço ao ar livre, a bebida fresquinha com dois dedos de conversa e aquela pausa para um café ao som das ondas do mar - que já tanto fazia falta para recarregar baterias. Este primeiro dia trouxe esperança aos empresários da restauração.

Por todo o país, houve esplanadas que foram aperaltadas para a reabertura, depois de quase três meses fechadas. Houve quem tentasse dar a volta à falta de espaço: em Cascais, valeu a ajuda de um vizinho que cedeu o próprio jardim para criar um novo espaço de esplanada.

Se tudo corre bem, dia 19 de abril poderá ser dado um novo passo para o setor da restauração, com a abertura do serviço nos espaços interiores.